Así fue el debut de Romina Pereiro en Telefe

Romina Pereiro debutó en Ariel en su salsa, el ciclo matutino de Telefe que conduce Ariel Rodríguez. La nutricionista comenzó con su segmento en el programa, después de algunas versiones sobre su participación.

"Cómo te hiciste desear. Te esperaba", le dijo el conductor ni bien la presentó en el piso. "Me faltaba negociar una cosita, pero ya está. Estoy contenta", respondió ella.

Desde que se anunció la suspensión de su segmento, las teorías sobre los motivos de esta decisión comenzaron a correr. Sin embargo, Romina Pereiro desactivó los rumores y aseguró que fue una decisión contractual de Telefe.

"Me convocaron, fuimos a la reunión, hicimos la foto, pregunté si la podía subir y después hubo un problema presupuestario que me dijeron que iban a resolver. Estaba muy entusiasmada. A veces te convocan y lo sentís… y esto lo sentí. Me había copado" , contó la especialista.

Así fue el debut de Romina Pereiro en Ariel en su salsa. Foto: Telefe.

Jorge Rial, en medio de la polémica por Romina Pereiro en Telefe

Una vez que trascendió la baja de Romina Pereiro, la teoría sobre una "mano negra" comenzó a correr. Algunas versiones apuntaron a Jorge Rial como el causante de esta decisión pero el periodista dio su palabra.

"Nunca haría eso, lamento que lo hayan sugerido. Hay otra historia que no voy a ser yo el que lo va a contar. No me meto, es eso. Hubo desprolijidad y había mucha ilusión por parte de Romina. Me dolió mucho. Acá no la tengo muy clara, son desprolijidades y un malentendido. No quiero hablar por ella. Nunca me metí con el laburo de la gente", comentó el periodista.

