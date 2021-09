“Bake Off Argentina”: Belén fue la nueva eliminada del certamen

En una gala de “Bake Off Argentina” que parecía fácil, María Belén Pérez fue la nueva eliminada con una torta que fue Trending Topic y se convirtió en el meme de la noche.

En esta oportunidad, los concursantes tenían que hacer una torta de diseño original y fácil de identificar, uniendo 24 cupcake de dos sabores y rellenos distintos pero que vayan con el diseño elegido. Para la prueba tuvieron dos horas y media, pero, al parecer, para la docente de nivel inicial no fueron suficientes.

Mientras Gisela fue la pastelera de la semana, Kalia, Belén y Gianlucca quedaron entre los peores siendo la primera la salvada por el jurado, quedando la maestra de nivel inicial y el estudiante de economía a un paso de la eliminación. La razón por la que los dos llegaron a esta instancia fue la desprolijidad en la torta de cada uno (Belén un sol y Gianlucca una vaca), pero fue, finalmente, Pérez la eliminada del certamen.

“Me siento feliz de haber estado acá, orgullosa de mí. Y bueno, por otro lado, le quiero agradecer a mi mamá, a mi marido, que sin ellos no hubiera podido estar acá porque están con los gordos, así que les quiero mandar un beso grande y un abrazo”, se despidió la concursante.

“Es muy lindo escucharte que te vayas de esta carpa orgullosa porque así tiene que ser. Andate así, contenta, estabas orgullosa de lo que eras y te anotaste en esta competencia, y orgullosa de que, entre un montón de pasteleros y pasteleras y sueños, el tuyo está acá”, dijo Damián Betular al despedirla.

Ximena, la participante más odiada de “Bake Off Argentina”

“Bake Off Argentina” arrancó hace tres días y ya hay polémica con una de las participantes que se convirtió en la más odiada de las redes: Ximena. La joven, señalada como la nueva Samantha, fue criticada por su altanería.

Todo comenzó con el desafío del martes, cuando los 14 participantes tuvieron que replicar el clásico arrollado de merengue, crema pastelera y frutillas de Dolli Irigoyen. La receta, simple pero complicada a la vez, encontró a la marplatense con problemas para enrollar los tres tipos de merengue y, ofuscada, lanzó: “Me quiero tomar el palo”.

Paula, señalada como la "nueva Samanta" de "Bake Off Argentina".

Pero, la hora de las devoluciones, fue el momento en donde Ximena se ganó el mote de “la nueva Samantha” por la horda de tweets en su contra que se escribieron. El jurado, compuesto por Damián Betular, Irigoyen y Pamela Villar, criticó su postre y la ubicó en el puesto 12, como uno de los peores de la noche. Detrás de cámara, la joven estalló de furia. “Yo creo que estaba bien, estaba correcto, estaba riquísimo. No entiendo, la verdad no entiendo. Me hubiera encantado probar el de todos mis compañeros”, dijo, despertando el enojo de los espectadores por su altanería y falta de compañerismo.

Ximena tiene 20 años y es oriunda de Mar del Plata. Fan del chocolate, su sueño siempre fue participar en “Bake Off Argentina” para demostrar que es ella la mejor pastelera amateur del país. Autoexigente y competitiva, estudia instrumentación quirúrgica en su ciudad natal.