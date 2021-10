Bake Off: Belén Pérez se fue del programa y reveló internas con sus compañeros

Belén Pérez fue una de las nuevas eliminadas de Bake Off y compartió su experiencia sobre el paso por el programa.

La maestra jardinera habló de las internas en el certamen de Telefe y hasta se animó a contar detalles de las personalidades de sus compañeros.

“La que a mi me daba más miedo era Pamela Villar, es súper exigente y estricta a pesar de su modo tan dulce, te clava los ojos y siendo tan sofisticada, te sentís un horror. Para mí es la más exigente”, dijo Belén en Por si las moscas de La once diez.

Belén Pérez, la segunda eliminada de Bake Off.

Luego, se refirió a sus compañeros de Bake Off. “Yo no tenía mucha relación con Facundo Tarditti. El tiene muchas fans, pero es más reservado y distante, mira más de afuera. No pegó mucha onda. Pero eso es la personalidad de cada uno. En el grupo es el más cerrado, no parece del grupo el que piensa somo todos compañeros. Las apariencias engañan”, aseguró Pérez.

Facundo Tarditti, uno de los preferidos de Bake Off.