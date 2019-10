Benjamín Vicuña y China Suárez: reviví la fuerte escena de abuso en ATAV

A pesar de que sus personajes no se cruzan, Benjamín Vicuña y China Suárez coincidieron en una tremenda escena de Argentina Tierra de amor y venganza (ATAV).

Raquel y Torcuato, sus personajes, realizaron un fuerte segmento que generó repercusión en las redes sociales.

Enojado por la traición de Aldo (Gonzalo Heredia), el villano de la ficción secuestra a su amor “La Polaca” para abusar de ella. “Aldo me rompió lo poco que me queda de corazón. Me traicionó. Cuando los hombres recibimos un golpe queremos devolverlo y yo lo voy a hacer en el lugar que más le duele. Vos”, dijo Torcuato antes del aberrante hecho.

