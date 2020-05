Alejandro Lerner y la cuarentena en familia: "Estar encerrado potencia la parte creativa"

Considerado como uno de los artistas más importantes, no sólo de Argentina, sino de toda América, Alejandro Lerner es sin duda uno de los emblemas más grandes de la música de nuestro país y le ha compuesto canciones a cientos de artistas internacionales. Compositor de todas sus canciones y con una trayectoria de 40 años, el músico dialogó con CARAS Digital en exclusiva y contó cómo atraviesa la cuarentena obligatoria en su casa junto a su esposa, Marcela y sus hijos Thomas y Luna.

Siempre interactivo, todos los domingos a las 17 Ale transmite desde su cuenta de Instagram el ciclo "EntreTodos" donde reúne artistas más médicos como el infectólogo Fernando Polack, el doctor José Abadi quien es terapeuta y otras figuras. En este caso este domingo estarán Ariel Puchetta de Ráfaga, Franco Masini, Leo García y la banda Agapornis. Además de los ciclos, el talentoso artista ya presentó dos temas nuevos, "Besos de lejos" y "Canciones en Cuarentena".

"Salir casi ni lo hago, tenemos un súper en el barrio cerrado que nos manda el delivery, nos manda comida y adentro estamos estableciendo que los chicos hagan sus tareas que les manda la escuela. Estamos al lado de ellos, los días lindos hacemos que se muevan un poco, hacemos gimnasia, jugamos a la pelota, para que descarguen su energía", comenzó contando Ale

En lo que respecta a la música explicó: "Pongo mi energía en la creatividad compuse dos canciones y están dedicadas a la gente que está separada, como los padres de Marcela que están en Miramar. Después me hago tiempo para estudiar ingeniería de grabación por streaming, hago música electrónica. En general tratamos de estar activos a pesar de no salir de nuestra casa, Marcela hace gimnasia la ayudamos con las tareas domésticas entre todos ya que diseñamos una vida de colaboración", contó y agregó...

"Estar encerrado potencia la parte creativa porque hay una limitación, si la tomás para un lado productivo genera energía, ante la resistencia de quedarte en tu casa tratas de que el tiempo sea lo más productivo posible, entre el entretenimiento y el trabajo de la casa. Yo compongo que es lo que mas me hace feliz. Me ocupo con mi esposa de cuidarnos pero me preocupa la situación porque dependes de la conciencia de todos, necesitas de que todos estemos afinados y en la misma idea que hay que guardarse. Es importante transmitirle a la gente la esperanza de que esto tiene una fecha de vencimiento y va a pasar", concluyó.

Mirá el nuevo tema de Ale Lerner...