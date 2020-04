Cinthia Fernández, sobre Baclini: “Estaba enamorada y tengo un problema grande”

La guerra entre Cinthia Fernández (31) y Martín Baclini (37) continúa sin descanso. La panelista hizo un descargo en Los Ángeles de la Mañana en el que contó intimidades y destratos que vivió con el empresario desde el inicio de la relación. Se refirió a su ex pareja como un "machirulo" que la obligaba a hacer cosas para quedar bien con la prensa y se dirigió a él de forma directa: "Sos tan poco hombre", le dijo.

"Yo no empecé a hablar mal de él cuando empezó a salir con Agustina, tiene derecho a rehacer su vida. Él me hizo callar porque odia quedar mal. El problema de él empezó cuando volvimos del viaje. Él me investigó por todos lados, me hacía decirle con cuantas personas había estado y cuáles eran mis ex. Yo estaba muy enamorada y admito que tengo un problema grande", dijo la 'angelita' en la emisión de elTrece.

Luego, habló de su enfrentamiento con Luciana Salazar (39): "Luciana le decía a Martín que yo soy un gato. Que cobraba a tipos para acostarme. Por eso mi bronca con ella, que muestre pruebas. Me hacía borrar las conversaciones en las que me trataba como una trola por mi pasado. Lo juro por la vida de mis hijas", agregó la morocha.

Más adelante, Cinthia hizo público un audio en el que Baclini la dejaba por su 'forma de ser': "No es que te esté juzgando, no me gusta tu estilo, no me gusta tu andar. Relamennte me apagué de todo. Creí una cosa y me hago cargo. Doy un paso al costado. Se trata de tu escencia, yo no la elijo porque me crié diferente. Ya no estoy más, grabátelo. Ojalá esto te ayude a evolucionar y en la próxima relación entender que si sos diferente te puede ir mejor".

Por su parte, Yanina Latorre (51) mantuvo un diálogo con el protagonista y relató al aire sus declaraciones: "Él me dijo que te conoció, que se enamoró de vos, que tenían una relación re linda pero que cuando empezaron a ensayar todos los días y empezó a compartir con vos muchas horas, se dio cuenta que vos no eras la personas de la que él se había enamorado".

"Le pregunté que por qué siguió", dijo la periodista, a lo que Baclini le respondió: "Me dijo que tenías un carácter muy tenso. Él te dejó y que en ese momento le dijiste que si él se bajaba del equipo, vos (Cinthia) y Verónica se quedaban sin trabajo porque no seguirían en el Bailando. Él siguió presionado por vos".