Cinthia Fernández defenestró a Luciana Salazar y la culpó de su separación de Baclini

Ayer por la noche, Cinthia Fernández y Martín Baclini participaron de la fiesta de "Los más clickeados 2019", aunque no se cruzaron para nada. Tras finalizar el evento, la panelista de LAM habló con la prensa y aprovechó el espacio para tirarle unos palitos a la amiga de su ex.

"Tengo el corazón roto, está mal. Estoy mal, pero trato de ponerle onda. Esta situación me estresa", sostuvo Cinthia en diálogo con Involucrados sobre cómo sobrelleva el abrupto final de su relación con el empresario rosarino.

Asimismo, señaló a Luciana Salazar como un importante factor en la ruptura de la pareja: "Ella me parece una persona desagradable. Ella influyó en la separación, fue la gota que rebalsó el vaso. Él (Martín) dice que fue una gota en un océano, pero en mi vivencia no es así. Yo sé lo que no se vio en la tele, los llamados, la picada de seso y cómo se maneja ella como mujer". Luego, disparó: "Ella se maneja así. No tiene muchas amigas, que yo conozca, y por algo será. El público femenino la rechaza totalmente".

Fue entonces que el cronista quiso saber qué opinaba Fernández sobre un posible "affaire" entre Baclini y Salazar: “¿Vos creés que tu ex se acostó con ella?”, preguntó. Contundente, Cinthia contestó con un: “No”.