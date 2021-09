Cinthia Fernández se enfrentó a Yanina Latorre en LAM

Cinthia Fernández y Yanina Latorre protagonizaron un picante enfrentamiento en pleno aire de LAM mientras debatían por las PASO.

La pre candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires por el partido Unite, se refirió a su candidatura y el resultado de las elecciones pero no logró ponerse de acuerdo con su colega.

Cinthia Fernández fue precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires por el partido Unite,

"Estoy muy contenta. Fue muy buena elección, para mí fue muy buena", empezó Cinthia Fernández pero cortó su discurso al escuchar que Yanina murmuró por lo bajo.

Ante la chicana de Cinthia, Latorre dio su punto de vista. "Una elección y ser candidata no es un Bailando por un sueño amor", dijo y la morocha contestó: "Disculpame, para mí fue un logro. Disculpame que te moleste, per me vengo aguantando un montón de cosas y no tengo ganas de aguantar".

"Cuando uno elige un camino político tiene que bancarse la crítica y no estar contestando de forma maleducada", agregó la rubia y Cinthia siguió: "Las forreadas no tengo ganas de bancármelas y soy libre de opinar como vos".

