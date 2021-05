Marcela Feudale presentó su renuncia a Marcelo Tinelli: "La vida me obligó a tomar esta determinación"

Marcela Feudale, la histórica locutora de VideoMatch y ShowMatch, presentó su renuncia a Marcelo Tinelli.

Fue en su propio espacio radial en Radio Cielo, FM 103,5 donde Feudale se expresó y contó en detalle el proceso que la llevó a tomar esa drástica decisión: "Cuando se plantea el regreso de ShowMatch para el 3 de marzo, a mi me empezó a comer el coco el tema de que mi mamá no estaba vacunada, por una serie de cuestiones que tenían que ver con una recomendación de ver cómo funcionaban las vacunas por la edad que ella tiene y con una necesidad de no querer salir a la calle", comenzó su explicación "la enana", como cariñosamente la llamaba Tinelli.

Marcela Feudale, histórica figura de ShowMatch y Videomatch.

"No tenía ni tengo ganas de salir a la calle. Empecé a revisar todo lo que pasaba, veía cómo venia la mano, suponía que Marcelo no iba a poder salir el 3 de mayo y entonces, en el transcurso de ese tiempo, le llegan la vacunación y las ganas de vacunarse a mi mamá", agregó.

Con tantos años junto a El Cabezón, para Feudale esta no fue una decisión fácil y por eso su descargo fue una extensa catarsis que continuó: "Cuando mi mamá se vacuna, empieza a relajar la cosa, pero en el momento en el que deciden sacarse la fotografía yo dije ´no voy a ir. Me llamaron por teléfono y les dije que no voy a ir, que tenía temor de salir por todo lo que implicaba salir a la calle. que no contaran conmigo y que yo no tenía ningún problema en no estar en la foto y que prefería cuidarme a estar en la fotos del programa".

Marcela Feudale no será parte de La Academia este año.

Marcela Feudale confesó que un poco especulaba con la idea de que la salida al aire del programa se postergue por la pandemia dado que ya había tenido dos fechas anteriores que finalmente se corrieron, pero cuando ya hubo una fecha definitiva, tuvo que tomar la drástica decisión.

"Me quedan dos posibilidades: o renunciar definitivamente a VideoMatch o, a lo que es mi trabajo de 27 años al que quiero profundamente porque mi vida está relacionada con eso y hay un montón de gente querida trabajando en el programa y decir: bueno, la vida me obligó a tomar esta determinación o a hablar con el dueño del circo y explicarle, porque ya me venían llamando".

Así Feudale continuó: "Pregunté absolutamente todo y me dieron toda la tranquilidad del mundo, pero sentí que no estoy preparada para enfrentar el hecho de encontrarme rodeada de un montón de gente sin estar vacunada yo, entonces decidí llamarlo a Marcelo, que es un hombre muy coherente, y le presenté mi renuncia, pero no porque quisiera irme del programa, que nunca había pensado en retirarme de un programa emblemático para mi vida como ShowMatch por una pandemia, pero en realidad me había gerenciado una cantidad de recursos que me permitían quedarme puertas adentro y me daba mucha tranquilidad que yo, hasta que no esté vacunada, no quería salir de mi casa", aclaró.

La respuesta inmediata de Tinelli y la silla que ya se ocupó

Marcela Feudale dijo que a los pocos minutos recibió la respuesta de su jefe y que no la sorprendió dado que es una persona muy prolija en sus relaciones. Me dijo: "No tengo ningún problema en esperarte. Me parece altamente lógico lo que me estás planteando", y agregó que él también se quiere vacunar y ya le llegó el turno, porque está en el rango de edades.

Martín Salwe será quien reemplace a Marcela Feudale.

Por su parte, la producción de LaFlia ya tiene el reemplazo de Marcela y quien ocupará el espacio para locutar en el ciclo es Martín Salwe quien, al recibir el llamado de la confirmación del trabajo, aseguró que se puso a llorar de emoción.

LP