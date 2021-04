Confirman que el Tucu López no estará en La Academia: "La mano negra de Jimena Barón"

Ángel de Brito confirmó que Tucu López no será parte de La Academia. El conductor de LAM dio el listado de participantes que serán parte del reality de LaFlia y el ex de Jimena Barón no está entre las opciones.

“Jimena está muy atenta a las noticias de La Academia”, contó el conductor y agregó: "En esta lista que me pasó producción no está. Es la mano negra de Jimena Barón”.

El integrante de Sex confirmó su separación de"La Cobra" hace algunas semanas y, sobre su presente sentimental, Mariana Brey disparó: “El Tucu ya está en otra. Hace un mes ya que está en las redes stalkeando a una chica”, tiró la "angelita".

“Él estaba muy asustado por la parte mediática. Te digo lo que me contaron. Más, a partir de que se separó de Jimena”, agregó la periodista.

El Tucu López reveló el motivo de su separación de Jimena Barón

Tras que Jimena Barón confirmara su separación, Tucu López dio los motivos de la ruptura en LAM. “Terminamos bien. No fluyó. Nada más”, le confesó a Pía Shaw.

“Hace un tiempo que estamos separados, un mes, ponele. Pero no me pareció tener que salir a dar yo la información porque sabía que lanzaba su tema y eso era muy importante para ella”, añadió.