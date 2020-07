Sofía Caram, periodista de C5N, confirmó que tiene coronavirus

El coronavirus sigue preocupando a los programas periodistas y esta tarde se confirmó que la periodista C5N Sofía Caram dio positivo en el test.

Caram, quien trabaja para Página 12, confirmó la noticia por su cuenta de Twitter donde relató qué tipo de síntomas sufre. "Di positivo de Covid. Estoy bien.Tos fea. Dolor de cuerpo. Sueño. Sin fiebre. Estoy aislada en una habitación de mi casa", confirmó en la plataforma.

"Estoy bien, no tuve contacto estrecho con nadie en el canal ni fuera de mi entorno familiar", contó luego en LA NACION. "Las placas de los pulmones salieron mil puntos. Me quedo aislada y con paracetamol. Mi novio y mi hijito sin síntomas por ahora, no perdí el olfato ni el gusto. Estaré aislada en mi casa, en una habitación con un baño para mí", agregó.

