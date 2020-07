El emotivo mensaje de la mujer de Andy Kusnetzoff tras recibir el alta

Florencia "Kourny" Suárez, pareja de Andy Kusnetzoff, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales por el reencuentro con el periodista.

El conductor de PH recibió el alta después de 14 días en los que fue diagnosticado con coronavirus. "Juntos los tres. Equipo completo al fin. Amor infinito. Gracias", expresó la joven periodista en su cuenta de Instagram donde compartió una foto con su pequeña hija Elenita y el conductor.

Andy, por su parte, hizo lo mismo y manifestó su alegría de poder volver a su casa. "La felicidad de volver a casa con mis chicas. Gracias a todos los que escribieron, se preocuparon y me desearon la recuperación. Cuídense mucho! ", expresó el conductor de Perros de la calle.

Días atrás, el ex CQC habló de su recuperación tras haber pasado por terapia intermedia, tras una complicación en sus pulmones. "Me dieron de alta del sanatorio que es lo más importante, no volví a casa todavía estoy en un departamento terminando la cuarentena, me quedan 10 días para poder estar con Flor (su esposa) y con Helena (su hija), estoy solo y sigo aislado, pero bueno estoy bien", contó.