Gran Hermano también sufrió el corte de luz masivo, que dejó sin servicio a la mitad del país por un incendio cercano a la central Atucha.

Es la primera vez que sucede algo del estilo en el programa y los jugadores tomaron esta situación como parte de una estrategia de la producción.

Pero además de esta sorpresa, los participantes repararon en un detalle dentro de la casa. "Está abierta la puerta, por eso me parecía que no dejen salir", dijo Marcos. "Es el tren fantasma", agregó Romina. "Se habrá abierto por el corte de luz", agregó.

“¿Las cámaras están prendidas? ¡Las cámaras están prendidas!”, dijo La Tora una vez que empezó el apagón. “¡Me encanta que hagan esto!”, sumó Camila pensando que se trataba de una estrategia de la producción.

Lo cierto es que en el momento que sucedió esto, desde Pluto TV cortaron la transmisión y le pidieron a los participantes de Gran Hermano que se queden en la habitación.

Valentina ganó el liderazgo: cómo sigue el juego en Gran Hermano

Valentina Gonocchio ganó el liderazgo de la semana en Gran Hermano donde, además de este beneficio para su hermano Marcos, tiene la posibilidad de quedarse en la próxima gala de eliminación.

Rodo Castañares, papá de Nacho, se quedó en el programa pero Valentina aún no tomó la determinación. "Va a estar bien si te querés quedar o te querés ir. Quedate más que tranquila”, le aclaró el "Primo", que ya recobró sus energías para continuar.

Sin embargo, su hermana le aseguró que “si para vos es necesario que me quede, yo me quedo”. Pero Marcos siguió firme en su planteo: “Las fuerzas que tenías que darme, ya me las diste”.