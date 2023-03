Marcos y su hermana Valentina tuvieron una charla clave en Gran Hermano: "Si para vos es necesario yo me quedo"

El ingreso de los familiares a la casa de Gran Hermano sin dudas fue un gran cambio para los participantes. Después de meses encerrados, ver caras nuevas renovó la energía en el reality, especialmente en Marcos Ginocchio.

El concursante recibió la visita de su hermana, Valentina, quien se convirtió en estos días en su gran apoyo, algo que necesitaba y que realmente lo motivó a seguir en el programa.

En medio de esta situación. ahora Marcos y Valentina tuvieron una charla a corazón abierto, en donde la joven le planteó sus ganas de volver a encontrarse con su novio francés Alexis. “No sientas presión por nada. Sé todo el esfuerzo que hiciste al venir hasta acá. Las fuerzas que me diste hicieron que esté súper contento por todo lo que hiciste", le dijo Marcos, súper honesto.

"Va a estar bien si te querés quedar o te querés ir. Quedate más que tranquila”, le aclaró el "Primo", que ya recobró sus energías para continuar.

Sin embargo, su hermana le aseguró que “si para vos es necesario que me quede, yo me quedo”. Pero Marcos siguió firme en su planteo: “Las fuerzas que tenías que darme, ya me las diste”.

Quién es el novio de la hermana de Marcos de Gran Hermano

Alexis Amato tiene 32 años y es diseñador UX/UI, profesional dedicado a gestionar la experiencia de usuario de un producto digital. También realiza desarrollos webs y contenidos digitales.

Lo cierto es que el joven se comunicó con la producción de A la barbarossa y contó cómo se conocieron con Valentina. "Yo estaba de viaje en Sudamérica por Perú, Bolivia y llegué hasta Tucumán. Prendí Tinder, encontré a Valen. Fue increíble la primera cita, charlamos horas y horas. Pasó el tiempo en dos segundos. Después continué mi viaje, volví a verla de nuevo y nos fuimos dos meses de viaje a Brasil y Uruguay. Así nos enamoramos, y después le pregunté si quería venir a Francia a probar una historia, y acá estamos".

VO