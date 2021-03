Corte y confección: fuertes rumores de romance de Mario Guerci con una modelo

Mario Guerci es uno de los galanes más codiciados de Corte y Confección famosos y los seguidores del certamen suspiran por él.

Pero parece que el corazón del influencer tiene dueño y sería una de las modelos que lucen las prendas de los participantes. "No lo voy a contar porque me lo contaron en secreto... Eso sí, hay alguien, que yo no conozco su estado civil, que está muy enamorada de él", contó Miriam Lanzoni sobre estas versiones.

"Está como para tener una relación con él. Me lo dijo la chica... Pero de Mario no sé nada; hablo con él y tengo la mejor, es un copado, un divino", agregó la ex pareja de Alejandro Fantino, quien no quiso revelar la identidad de la joven.

Vincula a Mario Guerci con Camila Cavallo, ex de Mariano Martínez

Semanas atrás, Mario Guerci fue relacionado a Camila Cavallo, ex pareja de Mariano Martínez. Tal como informó la página de Instagram Chusmeteando en ese momento, la modelo se vio muy cerca de Mario Guerci, del que fue pareja años atrás.

Al parecer el joven, que también cautivó al público por su participación en Bienvenidos a Bordo, fue visto en el barrio de Palermo donde visita a Camila, aunque intenta mantener el perfil bajo. Las pruebas de este romance aparecieron cuando la rosarina subió un video en una de sus cuentas de Instagram personales.

Sin embargo, Guerci habló de esta grabación y aseguró que es viejo. "Es absolutamente falso el romance con Camila, ese video fácil, tendrá seis años. Ella es ex ex ex", aclaró el abogado a Pilar Smith para la CNN radio.