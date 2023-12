Coti Romero y Marcos Ginocchio se encuentran bajo la lupa de todos los medios desde que la exhermanita reveló en el Bailando 2023 que se habían besado en un after. Si bien en ese momento el ganador de Gran Hermano estaba en Finlandia por trabajo, no lo dejó pasar y salió a desmentir a la influencer.

Coti Romero apuntó hacia Marcos Ginocchio

Este sábado, Coti Romero fue una de las invitadas a PH, Podemos hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.

El presentador le consultó en la sección "Verdadero o Falso" si se había besado con Marcos Ginocchio y su respuesta sorprendió a todos los presentes.

Coti Romero y Marcos Ginocchio.

"Verdadero o Falso, ¿te chapaste a Marcos Ginocchio?", consultó Andy Kusnetzoff. Y Coti Romero indicó: "Verdadero". Seguido a esto, la ex Gran Hermano señaló: "No me gusta el 'te chapaste' porque en realidad somos dos personas". El conductor entonces aclaró que si hubiese sido al revés, se lo hubiera preguntado igual al ganador del reality.

"Pero él va a decir que no", respondió enseguida Coti Romero. Y agregó con una sonrisa: "Niega todo él".

De esta manera, la influencer dejó en claro que continúa enfrentada a Marcos Ginocchio y aprovechó para apuntarle de lleno una vez más públicamente.