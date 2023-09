PH volvió a la pantalla de Telefe y en su primer programa invitó a Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, y a su compañera en la casa más famosa del país, Julieta Poggio.

Al igual que con las ediciones anteriores, cada uno de los invitados tuvieron la oportunidad de abrir sus corazones y responder los diferentes tópicos que preparó la producción para ellos. Fue así que los exhermanitos revelaron un toc con el que lidian hace años.

Imagen reciente de Marcos Ginocchio.

Luego de escuchar a su excompañera, el joven salteño reveló finalmente cuál era el suyo: "A mí me pasa algo con los cubiertos y los vasos. Con las líneas. O sea, no puedo dejarlo en la línea del mantel si es que están apoyados sobre uno. Los vasos, por ejemplo, siempre los pongo antes o después de esas líneas”.

Por último, Marcos Ginocchio aseguró en el programa de Andy Kusnetzoff: “Si no lo hago no es que pase algo, pero soy muy ansioso y lo moves. A veces no me doy cuenta y lo dejo como está, pero si me doy cuenta lo muevo”.

Marcos Ginocchio reveló que en su adolescencia tuvo que enfrentarse a la depresión

El primo también habló sobre el drama que tuvo que atravesar durante su adolescencia, donde no la pasó nada bien y necesitó ayuda para poder superar una fuerte depresión.

Marcos Ginocchio compartió en el ciclo de Telefe: “Llegué a un punto en el que no daba más, trataba de refugiarme y no sabía de donde agarrarme. Los problemas de salud me traían mucha ansiedad, depresión y me costaba salir. Estaba tan triste. La depresión y la ansiedad me daban estrés que me causaba tensión. Había bajado de peso y no tenía energías”.

J.C.C