Coti Romero y Marcos Ginocchio fueron los protagonistas de un nuevo rumor.

Los ex hermanitos fueron descubiertos a los besos en un after y, aunque el ganador de Gran Hermano lo negó, la participante correntina dio por hecho que el encuentro fue real.

Qué pasó entre Coti Romero y Marcos Ginocchio

Pero ahora, Pochi de Gossipeame contó la verdad de esta versión y confirmó que Marcos Ginocchio y Coti Romero estuvieron juntos. "Lo que sé sobre el beso de Marcos y Coti es que el beso no fue enfrente de todos. El que los vio y separó es el íntimo amigo del Primo. Julieta obvio le habló a Coti para saber qué onda", disparó la periodista.

Qué dijo Julieta Poggio del supuesto beso entre Coti Romero y Marcos Ginocchio

En medio de estos rumores, Julieta Poggio también apareció en escena y aseguró que no cree que haya pasado algo entre Marcos Ginocchio y Coti Romero.

"No sé, por lo que piensan todos. No se quizás por prensa no sé. Pero no me quiero pelear con ella, ya esta, pero otra cosa no se me ocurre", explicó la actriz en LAM.

Luego, Julieta Poggio confirmó que habló con Coti Romero para descubrir la verdad de ese encuentro con Marcos Ginocchio. "Yo no voy a decir lo que nosotras hablamos porque es una conversación entre nosotras, algo privado. Yo de mi parte no haría eso porque es exponer algo que hablas en privado con una persona. Si hubo un interés en saber como fueron las cosas, su versión, para saber", disparó.