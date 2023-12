Martín Salwe tuvo una noche complicada en su paso por la pista del Bailando 2023 el jueves 30, ya que protagonizó fuertes discusiones con Milett Figueroa y Coti Romero. Fiel a su estilo, la exparticipante de Gran Hermano, lo enfrentó en vivo.

"Quiero decirle a Martín que la otra vez salió a decir que yo inventé su romance porque yo no sé hacer más que polémicas y acaba de dcir Milett que inventaste un montón de cosas. Que no diga cosas mías porque ayer estuvo diciendo en la cafetería 'esta va a caer'", lanzó Coti Romero.

El enfrentamiento de Coti Romero y Martín Salwe

Martín Salwe: -Lo único que te digo, de corazón, calculo que otra persona te va a dar este consejo...

Coti Romero: -No me des consejos vos, porque voy a terminar presa si me das consejos vos.

Martín Salwe: -¿Por qué presa?

Coti Romero: -Y sí, por todas las cosas que hacés y decís. No quiero tus consejos, gracias.

Martín Salwe: -Vos dijiste en un medio público 'Voy a contar en la pista todas las cosas que se de Martín', te escucha el país, ¿qué querés decir?

Coti Romero: -A vos que te burlas de las mujeres, de los homosexuales...

Martín Salwe: -Lo que estás haciendo ahora es un error, porque desde el impulso, vos como comunicadora tenés que tenes un poco más de consciencia con las palabras. Lo que recién hiciste es un error, es una injuria, es un perjurio, tenés que tener más responsabilidad con las palabras, no podés decir cualquier cosa.

Coti Romero: -Haz lo que yo digo y no lo que yo hago.

Martín Salwe: -A vos por eso te pueden demandar

Coti Romero: -Bueno demandame, si no te demandaron con todo lo que hiciste, a mí no me van a demandar.

Martín Salwe: -Ojalá de verdad que lo cambies, que respires un poco antes de hablar. No sos superpoderosa, no sos una mujer recontra cobrada por decir boludeces, por tirar cosas, es re peligroso, dañas muchas imágenes, no sos invencible, tranqui.

Coti Romero: - Mirá quién habla, te olvidas de todo lo que hacés, pero me estás queriendo hacer pisar el palito, tranqui que no voy a caer en esa como dijiste ayer.

Martín Salwe: -Yo no te insulté, ni te dije nada, ni te etiqueté, ni te injurié, ni te definí. Te recomiendo que respires antes de hablar y lo que dijiste recién de que voy en contra de... es un error garrafal, gigante.

Coti Romero: - Ay perdón, me voy a ir al infierno por eso.