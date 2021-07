El club de las divorciadas: la palabra de Laurita Fernández por los rumores del final de su programa

Laurita Fernández enfrentó los rumores de levantamiento de El club de las divorciadas por baja mediciones. En un año complicado para la televisión, la bailarina debió adaptar el talk show que, de acuerdo las exigencias del público sufrió modificaciones.

“Y ahí estamos, luchándola. No miro el minuto a minuto en el programa, pero nunca eh. Nunca porque me condiciona para bien y para mal. La televisión está difícil”, dijo en diálogo con Intrusos.

Luego, la ex pareja de Nico Cabré habló sobre las mutaciones del ciclo. “ Empezamos, por ahí, haciendo un tipo de programa, contando un tipo de historias que, después, fue mutando”, aclaró.

“La verdad es que no me dijeron nada. Es difícil el horario, no es por justificar absolutamente nada, lo sabíamos desde el día uno. Venía siendo difícil antes de que estemos nosotros y lo sigue siendo ahora”, añadió.

Polémica en El club de las divorciadas: la pelea de Laurita Fernández y Alessandra Rampolla

Al inicio de El club de las divorciadas, Laurita Fernández fue protagonista del primer escándalo con una de sus compañeras, Alessandra Rampolla. Según trascendió, el conflicto empezó porque Alessandra se enojó cuando Laurita "no le dio bien el pie".

Lo cierto es que, tras este conflicto, la producción solicitó una reunión interna en la que acordaron algunas reglas de convivencia. Tal como informó Paparazzi, en la reunión "se dijeron de todo".

"La producción le avisó a Rampolla que al conductor nunca se lo deja mal parado al aire, y que si tiene algo que decirle a Laurita lo haga cuando se apagan las cámaras", dijeron desde la publicación.

Luego, Alessandra Rampolla decidió renunciar al ciclo por otros compromisos laborales.