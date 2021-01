El descargo de Ángel de Brito contra una conocida conductora: "Se la pasan hablando de mí"

Ángel de Brito se despachó contra Denise Dumas, después de la polémica renuncia Barbie Simons en Hay que ver.

"Todo comenzó cuando suspendieron a la amiga de Pampita por hablar de su embarazo antes de que en el programa del que formaba parte.

El conductor de LAM le consultó a Ángela Leiva (panelista invitada) sobre su entrevista en el ciclo de Dumas e hizo referencia al escándalo de Simons, quien acusó de maltratadora a Fernanda Iglesias.

"Ellos estaban hablando de las panelistas que no hablan y les dije 'no me van a matar, yo tampoco hablo en lo de Angelito'", dijo Leiva y Ángel aprovechó la ocasión para hacer su descargo contra ella.

"Claro, hablan de todo menos de las panelistas que le renuncian. Se la pasan hablando de mí. Renunció Barbie Simons y Denise Dumas la eliminó en el acto del chat (de WhatsApp) porque la odia y no dijeron ni una palabra".