El fuerte relato de Nancy Duré, víctima de violencia de género: "Recibimos amenazas de muerte"

Nancy Duré reveló su dura historia familiar en Los ángeles de la mañana. La panelista contó que su padre ejercía violencia de género contra su mamá y sus hermanas y que lograron encarcelarlo.

“Hemos recibido amenazas de muerte. Él le decía a mi mamá ‘Yo te puedo matar sin dejar rastros porque yo soy médico’. La ha tirado al piso, la ha pateado. Yo he tenido que intervenir para defenderla a ella, hasta que una vez, él la atacó en el bosque de La Plata y yo lo fui a buscar a él para decirle que, si la volvía a tocar, yo lo iba a matar", contó la periodista quien se refirió a esta dura situación por primera vez en el programa de Mirtha Legrand.

“Yo intenté frenarlo a los 13 años y me fui corriendo a la comisaría que estaba a tres cuadras de mi casa, pero antes en la calle me agarró de los pelos y me llevó arrastrando de vuelta", relató la "angelita".

Nancy Duré aseguró que, una vez que su mamá se separó, él logró formar una nueva familia en Paraguay, cuya hermana menor atravesó por el mismo calvario.

“Por el caso de mi hermanita, a él le dieron prisión domiciliaria. La fuimos a rescatar a Fernando de la Mora, que es un pueblito de Paraguay, donde él era el médico cirujano. Tenía poder y estaba bancado por el cura del colegio. Ella ahora tiene 17 años y vive con nosotros”, agregó ante la pregunta de Ángel de Brito.

La lucha de Nancy Duré por recuperar a su hermana

Nancy Duré también reveló cómo fue el procedimiento para poder traer a su hermana menor a vivir con ellos a Argentina. “El miedo nunca se va. Nosotros gastamos fortunas en abogados para traer a la nena. Me ayudó mucho la señora Mirtha Legrand. Porque el hecho de ir a contar este tema a lo de Mirtha Legrand lo hizo visible y, en dos meses, nos dieron el permiso para que la nena pudiera viajar a la Argentina con nosotros y nos dieron la tutela. Que ese era nuestro mayor temor, que nos volviéramos sin poder traerla”, contó.

"En diciembre de 2020 se lo condenó a tres años de prisión en Paraguay por haber ejercido violencia física y psicológica. Hay secuelas que no se van nunca, te lo puedo decir yo, porque cuando vivís ese tipo de situaciones, terminás siendo carne de cañón para todos los psicópatas toda la vida", cerró.