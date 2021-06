El acto de amor de Fernando Bravo: a los 77 años adoptó a una adolescente

Invitado al programa Los Mammones, Fernando Bravo hizo un repaso sobre su vida y su carrera y contó hermosas anécdotas vividas en el mundo del espectáculo. El reconocido locutor sorprendió cuando confesó que junto a su mujer adoptaron a una adolescente.

¿Adoptaste a una nena que ya es más grande? le preguntó el conductor quien agregó: "Para mi gusto eso hace distintas a las personas" y lo indagó."No se si querés contar tu experiencia".

Intentando contener las lágrimas, Fernando Bravo , de 77 años dijo: "El mérito es de mi mujer y mío. Nosotros acompañamos a una chiquita adolescente. Es una adopción y estamos muy felices de que eso lo podamos hacer", y agregó: "En los tiempos que corren tiene que ver un poco con la actitud que uno tiene ante la vida y lo que uno quiere dejar como huella y a mi me parece que no es una decisión que se puede imponer pero si tenés la posibilidad de acercar, amparar, dar amor, cariño, contención, futuro, ordenar, de ser tutor en la vida de alguien, es una posibilidad que no se la deben perder" , mensaje que aplaudieron los presentes.

Una carrera llena de éxitos

El sanpedrino contó que egresó del ISER donde se recibió de locutor habló de su mujer, la productora Andrea Montaldo y hasta fue al programa con una de sus hijas, fruto de la relación que tuvo con la cantante Silvana di Lorenzo. Habló de sus innumerables éxitos televisivos como Siglo XX Cambalache que condujo junto Teté Coustarot y El Precio Justo, recordó el cierre de campaña de Raúl Alfonsín y también se refirió al disco de poemas que grabó con quien fue su gran amigo, el reconocido Victor Sueiro.

Bravo dijo que atesora en su hogar 13 premios Martín Fierro y que en varias oportunidades fue el conductor de esa gran fiesta del espectáculo local.

LP