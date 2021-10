El juego del calamar se convirtió en la serie suceso de Netflix y marcó récord histórico de audiencia en la plataforma.

Esta atrapante historia fue creada por Hwang Dong-hyuk, quien ideó esta ficción en la que 456 personas con problemas económicos son invitados a competir en seis encuentros en los que se pone en juego su vida: el premio final es de 45600 millones de wones ( equivalente a 38 millones 558 mil dólares).

El juego del calamar está centrada en la historia de seis de los jugadores entre la que se incluye la de Wi Ha-Joon, un policía que ingresa de incógnito al lugar de juegos para encontrar a su hermano desaparecido.

El juego del calamar: conocé al actor de la serie que impactó a Lali Espósito.

Este actor de 30 años no sólo logró cautivar al público con su papel, sino que también logró la reacción de Lali Espósito quien dio su aprobación al artista con una foto. La ex jurado de La Voz compartió una foto del joven coreano en Twitter junto a un emoji de "pulgar para arriba" y en la que Wi Ha-Joon aparece con el torso desnudo.

Wi Ha-Joon, el actor de El juego del calamar que conquistó a Lali.

El protagonista de El juego del calamar participó de varias ficciones de renombre pero logró su fama cuando formó parte de My Golden Life, y Something in the Rain, donde dio vida a Yoon Seung-Ho. También participó de filmes como Romance is a bonus book (2019), Girls Cop (2019) y 18 Again (2020).

Wi Ha-Joon, un policía que ingresa de incógnito a El juego del calamar para encontrar a su hermano.

Por qué se llama El juego del calamar

Hwang Dong-hyuk escribió El juego del calamar en 2008 Inspirado en los cómics japoneses, comenzó a idear un show en el que dejaría ver su influencia por "Battle Royale", "As the Gods Will" o "Alice in Borderland".

Aunque los fanáticos de la serie esperan una segunda temporada, el realizador asegura que llevó tanto tiempo escribir cada episodio que, de ser posible una nueva entrega, debería contratar a un equipo de escritores.

En relación al particular nombre de la ficción, se llama "El juego del calamar" porque los jugadores deben dibujar diferentes formas geométricas (círculo, cuadrado o triángulo) en el suelo, que, en su conjunto, parecen formar un calamar.



Si un atacante logra atravesar al defensor y entrar en la cabeza del calamar, se proclama a este cómo ganador del juego.

