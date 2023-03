El picante saludo de Juliana para Julieta y Romina de Gran Hermano: "se van a morir envenenadas"

Gran Hermano está que arde y este jueves los hermanitos se llevaron una gran sorpresa. Apenas empezó el programa, Santiago Del Moro contó que iban a ingresar muchos de los exparticipantes a la casa. Uno de los mensajes que más resonó fue el de Juliana Díaz.

Al rato, ya en su primer ingreso a la casa para conversar con los hermanitos, el conductor les anunció la novedad y los jugadores se mostraron súper contentos y emocionados.

El picante mensaje de Juliana Díaz a las jugadoras de Gran Hermano

Gran Hermano vivió una noche intensa de la mano de los mensajes de los exparticipantes quienes ingresaron a la casa más famosa del mundo a través de un video y les dejaron un mensaje a sus excompañeros. En ese contexto, Juliana Díaz no dudó en dar rienda suelta a la lengua y activar el modo "picante".

Tini, como la llaman sus exhermanitos, arrancó el saludo deseándole buena suerte a Camila Lattanzio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio. "Primero lo importante, Marquitos, Cami y Nachito haciéndoles el aguante con toda", soltó la santafesina.

Sin embargo, el mensaje picante llegó segundos más tarde cuando se dirigió directamente a Julieta Poggio y Romina Uhrig y sentenció "Y al resto mis amores, no se muerdan la lengua, porque se van a morir envenenadas".

El saludo despertó diferentes reacciones en los destinatarios. Mientras Camila sonreía y se mostraba agradecida por las palabras de aliento de Juliana, Julieta se mostró sorprendida y declaró que ella "tenía la mejor" con la exparticipante. Por último, Romina no pudo disimular su descontento y sentenció "no, yo, como verás con ella. Al principio sí porque creo que fui buena compañera con ella pero ella No. Porque hacía las cosas que a mí no me gustan; hablar por atrás, hacerse la buena y después hablar por atrás".

El mensaje de Juliana generó mucha repercusión en la casa de Gran Hermano y Julieta y Romina estuvieron hablando al respecto hasta altas horas de la noche.

cs.