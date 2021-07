El Polaco se desmayó después del duelo en La Academia

El Polaco vivió un momento difícil después del duelo de La Academia. Según informaron en LAM, el músico se descompensó y tuvieron que llamar a urgencias.

“En un momento no lo encontrábamos después de hacer las notas con Celeste y con Barby Silenzi. Me dijeron que había llegado una ambulancia, llegaron a llamar una”, contó Maite Peñoñori en LAM.

"Decía ‘no puedo respirar, no puedo respirar’. La gente que lo asistió me dijo que sí podía respirar, así que pudo haber sido un ataque de pánico porque el sentía realmente que no respiraba”, agregó la periodista.

El Polaco se descompensó tras el súper duelo.

“Le quisieron tomar con el saturómetro el oxígeno, pero estaba muy nervioso y no se dejaba. Pero se fue manejando, así que se fue bien”, añadió Peñoñori.

Luego, Ángel de Brito se comunicó con El Polaco quien dio detalles de su situación. "No podía respirar, ni por la nariz, ni por la boca. Ya estoy tranquilo, me pegué un cagazo", contó en el programa de El Trece.

El Polaco la rompió en el Súper Duelo y superó a Julieta Nair Calvo

El Polaco y Celeste Muriega se enfrentaron en el súper duelo con Julieta Nair Calvo y la rompieron. Los participantes se convirtieron en los favoritos del jurado con el cuarteto.

Pero no todo fue color de rosas porque, según contaron en LAM, Barby Silenzi sintió un poco de celos al ver el desempeño de su amiga, quien la reemplazó por una lesión que no le permite bailar. "Ella es muy celosa. Barby está como desinflada y Muriega la superó", dijeron en el programa.

¿Se vendrá el escándalo?