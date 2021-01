Eloy Rivera, ex participante de Gran Hermano, confirmó que fue abusado

Eloy Rivera, que se hizo conocido por su participación en Gran Hermano 2015, compartió un duro relato sobre un caso de abuso del que fue víctima.

En sus redes sociales, el influencer confirmó que fue el director de una agencia el que intentó abusar de él mediante una propuesta laboral. "Yo quería contarles que hace poquito quise volver a la televisión, volver a actuar, que es lo que a mi me gusta. Hablé con José Levy, que es el que maneja la agencia. Me junté con él y me dijo propuestas interesantes que podía llegar hacer en televisión que me gustaron, pero a cambio de eso él me pidió tener relaciones con él", contó Eloy Rivera en sus redes.

"No se la deseo a nadie, como me paso a mí le puede pasar a otros chicos. Así que tengan mucho cuidado con José Levy de 'Latinfluence'. A este señor lo voy a denunciar penalmente, esto no va a quedar así. Espero que se haga justicia y que ningún chico más pase por esta situación que es horrible", cerró el ex Gran Hermano.

La escalofriante confesión de Eloy Rivera en Twitter

Además de este crudo relato, Eloy Rivera se convirtió en furor viral cuando confesó que intentó matar a su pareja, debido a que sufrió "delirio místico".

"Intenté asesinar a mi novia. Estuve preso en una cárcel mexicana. Terminé internado sin dinero, desnudo y lleno de sangre. Esto es lo que me sucedió. Miren este trailer", escribió el influencer en Twitter en aquel momento.