Matías Gómez: El correntino que con un tema en portugués sorprendió al jurado en el último segundo

Para soprender al jurado de La Voz Argentina se necesita mucho más que talento. La clave es sorprender con una elección de canción distinta pero efectiva y que vaya con la voz del concursante, como fue el caso de Matías Gómez, que cautivó a Lali, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, y Soledad Pastorutti, con su versión de "Cuando acabe el placer" de Alexandre Pires.

El joven oriundo de Corrientes Capital, se destacó a lo largo de todo el tema, que cantó en portugés, pero fue el cierre el que hizo que los cuatro jurados se dieran vuelta. A pedido de los artistas, cerró con un chamamé y un sapucay antes de decidirse por el equipo de Mau y Ricky.

Matías vivió dos años en Brasil y suele cantar en los carnavales de su provincia. “Esto es una locura, es hermoso. No soy consciente, me muero por contarle a mi familia. Siempre me llamó la música zamba y desde allí empecé a indagar ese estilo. Después me fui a vivir a Brasil a rebuscármela, pasé muchas dificultades pero la verdad que no me interesa. Fue una experiencia, hermosa, divina”, dijo el joven artista al finalizar su presentación.

Polémica acusación a Soledad Pastorutti en "La Voz Argentina"

"La Voz Argentina" es el programa del momento. El reality musical tiene a grandes artistas como jurado entre ellos Soledad Pastorutti, quien junto a Lali Espósito y Ricardo Montaner tiene una extensa carrera que comenzó siendo muy chica.

La dura acusación a Soledad Pastorutti en redes.

Ahora, la jurado aporta toda su experiencia seleccionando a los cantantes que serán parte de su team, sin embargo, en las últimas horas surgió una polémica versión que la tilda de "machista".

A través de las redes sociales, los fans del programa comenzaron a señalas que "La Sole" sólo reacciona positivamente a las voces masculinas denostando a las femeninas.

De hecho, Soledad no tenía mujeres en su equipo hasta que en la emisión del miércoles pasado eligió a Celena Díaz Roldán, una chica que cantó una tema de Gilda.

"¿La Sole tiene todos hombres?", "El team Soledad son puros hombres cantando folclore", fueron alguno de los comentarios que le hicieron previo a esta nueva elección. "Yo celebro el equipo diverso de Lali que parece el coro de Glee", comentó otra usuaria.

¿Logrará revertir esta imagen negativa?