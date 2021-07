Conocé a Bianca, la hija de Miguel Ángel Cherutti, que deslumbró en "La Voz"

La participación de Bianca Cherutti causó revuelo en la noche de ayer de La Voz Argentina. La hija del humorista Miguel Ángel Cherutti deslumbró al jurado al cantar Hot Stuff de Donna Summer, y se sumó al equipo de Mau y Ricky dejando a Lali Espósito desolada por el desaire.

La joven de 25 años es cantante y actriz, aunque también se animó al modelaje en más de una oportunidad. Sus primeros pasos fueron en Cantaniño, aunque el gran golpe lo dio el año pasado cuando emocionó al país cantando junto a su papá "A mi manera" en Cantando 2020, cuando el humorista fue convocado junto a su hija para reemplazar a Charlotte Caniggia durante su aislamiento por Covid.

"Nací para cantar. Quiero que me conozcan como Bianca y separarme un poco de mi apellido", dijo Cherutti antes de tomar la pista y deslumbrar al jurado.

Estudio Veterinaria un año pero dejó al darse cuenta que lo suyo era el arte. Estudió y se perfeccionó, pero recién en 2020 pegó el gran salto con sus primeros covers en las redes que lograron gran visibilidad. Hoy, enfrenta su mayor reto mientras busca despegarse del mote de "hija de".

"Ella canta hermoso y se plantó de una manera impactante en el escenario. Hay que estar ahí, no es fácil. Ella tuvo una soltura inmensa a sus 25 años. Si yo fuese jurado y sin que sea mi hija, objetivamente lo digo, la elijo igual. Para mí ella estuvo insuperable. Pero obvio que en las redes van a decir que hubo acomodo por ser mi hija. Además hay que tener condiciones para estar ahí y ella las tiene, canta hermoso. Ella sabe como es este juego y todo lo que se dirá. Pero ella tiene un gran talento y fue sola en busca de su camino", dijo el humorista a Primicias Ya, tras el revuelo causado en las redes.

Bianca y Miguel Ángel Cherutti deslumbraron en el "Cantando 2020".

"Fue una cosa maravillosa, me emocionó mucho y me largué a llorar como un chico. Bianca me había comentado semanas atrás, era una sorpresa para mi, que había estado en las audiciones y que había grabado un programa. Y no me adelantó más nada. Fue ella quien se presentó solita, nunca me dijo nada y tampoco me nombró a mí. Luego obviamente cuando le piden los datos se enteran que es mi hija", agregó.

"Me hizo acordar a mí cuando yo cantaba allá por los 80 cuando laburé con gente muy grosa como Niní Marshall, Gerardo Sofovich, entre otros grandes. Tiene 25 años y tiene una familia hermosa de parte de su mamá y de su padre también. Ojalá que tenga mucha suerte, es una artista completa. Cuando apretó el botón Lali empecé a gritar como si fuese un gol de Argentina, muy emocionante", cerró emocionado por el auguroso presenta que le espera a su hija.

Cambios en el jurado de La Voz Argentina: la palabra de Ricardo Montaner

Días atrás, La Voz Argentina fue protagonista de un fuerte rumor. Según informaron en Intrusos, el programa de Telefe sufriría cambios en el jurado. De acuerdo a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares la emisora no está muy conforme con el desempeño de Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, quienes ya grabaron toda la primera etapa de audiciones a ciegas.

El programa está divido por etapas, la fase a ciegas, los Knockouts, Playoffs y luego las presentaciones en vivo y aparentemente Mau y Ricky podrían no participar de la segunda etapa. En posible reemplazo de los músicos se está pensando en volver a convocar a los Miranda, Ale Sergi y Juliana Gatas.

Pero esta información fue negada por la producción y por el mismo Ricardo Montaner quien compartió un contundente mensaje en sus redes. “Las fórmulas exitosas no se tocan… felices por los resultados, #LosMontaner somos de @lavozArgentina y @telefe”, disparó el músico.

