Esteban Lamothe habló por primera vez de su romance con Charo López

Esteban Lamothe blanqueó su romance con Charo López y confirmó cuánto hace que está en pareja con la actriz.

A pesar de los indicios en redes sociales, la pareja fue vista en el debut del actor en Desnudos y se mostraron felices y acaramelados.

"Estoy muy bien acompañado, estoy contento y estoy muy feliz. Hace mucho tiempo que estoy viendo a Charo y tampoco me voy a esconder, también lo hablé con ella", dijo en La Once Diez.

Charo López, el nuevo amor de Esteban Lamothe.

"Es un tema cuando una persona no es famosa pero yo trabajo de esto. No voy a ser el actor maldito que se esconde de la prensa", agregó sobre este romance.

Esteban Lamothe, protagonista de La 1-5/18, se separó hace algunos meses de Katia, con quien salió durante cuatro años. Antes de este amorío, el morocho fue vinculado a Ángela Leiva, su compañera en la ficción de El Trece.

¿Son parecidos? Charo López habló de los memes que la comparan con Lamothe

Una vez que se confirmó el romance entre Charo López y Esteban Lamothe en redes sociales estallaron los memes que comparan a la pareja y se ríen de su parecido.

Sobre esta coincidencia, Charo fue contundente y aseguró: "Es gracioso. Me parece una observación graciosa y que también es real. Es un chiste que se hacía antes de esta exposición. Ese chiste no me va a ofender para nada. Aparte, no está mal parecerse a Lamothe", disparó.

Charo López habló de los memes que la comparan con Lamothe