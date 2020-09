Esteban Lamothe hizo una íntima confesión sexual

Mientras que Esteban Lamothe proyecta que hará y a qué proyectos se sumará cuando la pandemia y el Coronavirus den un respiro y la actividad de los actores pueda desarrollarse de manera normal, el actor, considerado por muchas mujeres como uno de los galanes de la Argentina, dialogó en "Pampita on Line" e hizo importantes revelaciones sexuales.

Divertida Pampita quiso saber si tiene por costumbre enviarse fotos subidas de tono con las parejas que ha tenido. El muy risueño respondió: "Esa fantasía no la tengo porque todo lo que me muestran mis amigos no me enganchó todavía y nunca estuve con alguien que lo practicara", dijo él y "Pampa" retrucó...

"Hay que tener cuidado porque se pueden filtrar las fotos, como le pasó a otro colega, salvo alguien que sea de mucha confianza, alguien que no se la vaya a enviar a otras amigas", haciendo referencia al escándalo que se armó por las fotos desnudo de Luciano Castro.

Luego intervinieron los panelistas y Cora Debarbieri fue por más: "¿Sos de sacarte fotos o te has sacado y te arrepentís, desnudo?", el ya tentado por completo asumió: "Sí, y no me arrepiento. Si me agarran mi teléfono o lo pierdo y me lo revisan, explota de cosas que tengo mías. Hay un largometraje para editar, pornográfico por supuesto".