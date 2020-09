Jujuy Jiménez admitió que tiene pensado irse del país y analiza dos destinos posibles

Asilada como la gran mayoría de los Argentinas por la pandemia del Coronavirus que no detiene su avance, Sofía "Jujuy" Jiménez estaría por tomar una determinante decisión debido al presente del país y también, como lo manifestó en una nota radil, buscar otras alternativas de trabajo. La modelo y conductora está analizando seriamente irse del país y radicarse en el exterior.

"La situación es muy difícil, quise ir a Jujuy al principio no se podía, cuando se pudo nos fuimos con una hermana y un amigo, estuvimos parados en Santiago del Estero, te fajaban el auto para que no te quedes en su provincia. En Jujuy hicimos la cuarentena en un hotel, luego no era obligatorio ir a un hotel, te tenías que dar en tu casa", comenzó relatando lo que vivió y siguió...

"Empecé la pandemia en Miami, Nueva York, cualquiera se puede contagiar y todavía no he tenido el test, a mis hermanas les agarró en Jujuy, mis hermanas están en Jujuy y no la pueden ver a mi mamá", contó en diálogo con CNN Radio donde también se refirió a la pandemia en su provincia: "Es duro lo que pasa, el hospital de San Pedro hice una campaña solidaria, trato de ser positiva. Sin dejar de hacer nuestra vida, me parte el alma ver a los jujeños, que tengan que elegir a quien eligen internar y a quien no. Es difícil".

Finalmente habló de su intención de abandonar la Argentina: "Estoy pensando en irme a vivir afuera y probar, Miami y Madrid son grandes alternativas, estoy averiguando un montón. Mi hermana trabaja con una firma con Estados Unidos y trabaja con el tema de las visas, hay que animarse a hacer algo distinto, nada me ata a Buenos Aires, hago modelaje, acciones en redes sociales".