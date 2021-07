Estelita, la ex de Luis Ventura, habló del rol de Silvia D´Auro como madre

Desde que Jorge Rial se separó de Silvia D´auro, su mujer por más de 20 años y con quien adoptó a Morena y Rocío, las hijas se fueron a vivir con el conductor de Argenzuela y el vínculo con su madre se terminó abruptamente.

Estelita, la ex esposa de Luis Ventura quien fuera íntimo amigo de Rial durante muchos años, compartió muchos momentos con la pareja. Se visitaban en sus casas, vacacionaban juntos y hasta su ex marido es el padrino de Morena.

Morena Rial, llevará a juicio a su madre adoptiva, Silvia D´Auro

Conocedora de la intimidad, en su espacio de panelista en el programa El Run run del espectáculo, se refirió al rol de madre de Silvia D´Auro: "Las nenas estaban atendidas por señoras y a sus padres los llamaban Silvia y Jorge", comenzó Estelita.

"Siento que para Silvia, una vez que se terminó su matrimonio, también se terminó su maternidad. Eso duele muchísimo" y contó cómo sabe muchas cosas del caso que tuvo tanta repercusión: "Yo vi toda esa historia. A Morena la conozco desde el primer día que llegó y fue recibida con mucho amor por los dos".

"Nunca vi maltrato. Ibamos a los cumpleaños, reuniones y el trato era bueno". Para finalizar, la ex secretaria de "Si lo sabe cante", afirmó: "¿Qué fue lo que cambió en Silvia después?, la verdad que no lo sé".

Morena Rial lleva a su mamá, Silvia D´Auro a la justicia

Si bien el primer tiempo, tras la separación de sus padres, se vieron esporádicamente, luego la relación entre madre e hijas llegó a su fin. La empresaria que en un principio hizo declaraciones muy fuertes respecto de su ex marido, luego se alejó totalmente de los medios e incluso de las redes sociales.

More, la menor y la más activa en redes, habló en términos muy duros con quien fuera su madre. "Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora", para agregar en otra parte que le pidió a su abogado que se haga cargo de llevarla a juicio por haber desaparecido durante más de 10 años dejando a dos menores".

Sin filtro, More no dudó en calificar a D´Auro como "una terrible HDP", en su insta storie.

Mamá súper presente con su pequeño Francesco, More no puede admitir el abandono de un padre hacia su hijo: "Ahora que tengo un hijo, no entiendo cómo nos abandonó. No entiendo para qué mierda nos adoptó si nos iba a abandonar", y concluía irónica y advirtiendo cómo continuará la relación:

"Silvita, te mandamos mil besitos y nos vemos en la justicia mamita".

Para finalizar, dejó en claro que no le importa nada de Silvia: "No quiero que piensen que me afecta lo que diga esa señora porque es una loca psiquiátrica"

LP