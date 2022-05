First Kill en Netflix: cuándo se estrena la serie de la que todos hablan

Si bien V Wars (2019) no tuvo el éxito esperado (cancelada después de una temporada), Netflix sigue tentando a sus suscriptores con programas vampíricos. Recientemente, la plataforma ofreció la serie francesa Vampires (2020), luego el thriller Night Teeth (2021). Producciones que no causaron gran furor, pero así y todo el gigante del streaming mundial vuelve a apostar a la temática. Los vampiros seguirán presentes en 2022 con la serie First Kill.

Se trata de una historia basada en la novela de Victoria Schwab que relata la vida de una joven vampira llamada Juliette. Si bien esta última debe matar por primera vez para hacerse un lugar dentro de su familia de vampiros, pone su mirada en Calliope, una chica nueva que acaba de llegar a la ciudad. La primera complicación para Juliette será que Calliope es en realidad una cazadora de vampiros. La segunda es que se enamorará de ella.

Por su parte, Emma Roberts y Karah Preiss serán productoras ejecutivas al mando de "Belletrist Productions".

Cuándo se estrena First Kill en Netflix

El 10 de junio de 2022 será el día del estreno de la esperada serie vampírica 'First Kill' en Netflix, tanto en Latinoamérica como en España.

Esta nueva ficción estará basada en el cuento del mismo nombre de Victoria "V.E." Schwab que se publicó en la colección de historias de Imprint "Vampire Never Get Old: Tales with Fresh Bite" en septiembre de 2020.

Cuántos capítulos tiene First Kill de Netflix

Netflix ordenó ocho episodios de la serie, protagonizada por Imani Lewis y Sarah Catherine Hook en los papeles principales.



Según trascendió la primera temporada constará de ocho episodios, pero sospechamos que si Netflix advierte que la serie tiene éxito podría pedir más para otras temporadas.

Habrá que esperar hasta el 10 de junio, fecha de emisión en la plataforma, para ver si los suscriptores se convierten en fans de este nuevo lanzamiento.

De qué se trata First Kill de Netflix

La trama adelanta que, cuando llega el momento de que la vampira adolescente Juliette Fairmont haga su primera "cacería" para así poder ocupar su lugar entre una poderosa familia de vampiros, centra su atención en Calliope Burns.



Sin saber que Calliope es una cazadora de vampiros, de una familia de famosos asesinos, la joven vampira se enamorará de ella.

Cal mantendrá una apariencia de chica fuerte, pero en verdad al enamorarse, dejará entrever que es una adolescente vulnerable dividida entre su deber para con su familia y los secretos anhelos de amor.

Por su parte, Juliette es descrita como una adolescente tímida y amable que nació vampiro y está decidida a no ser un monstruo. Su familia siempre la ha apoyado, pero a medida que va ganando terreno, su legado desafía su búsqueda del amor.

Reparto de First Kill de Netflix

