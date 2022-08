Georgina Barbarossa faltó a su programa y dos de sus panelistas se pelearon por conducir

Las cosas parecen no fluir naturalmente en A la Barbarossa, el nuevo programa de Georgina Barbarossa.

A los rumores de descontento con la producción, se sumó un nuevo escándalo entre dos de los integrantes: Lío Pecoraro y Nancy Pazos.

Aunque los panelistas fueron los reemplazantes de la conductora oficial, pero antes de esta decisión, un conflicto involucró a los periodistas. "Pelea extrema entre Lío Pecoraro y Nancy Pazos, pero me dicen que fue fuerte, que fue muy fuerte. Que fue tan fuerte que hasta tuvo que intervenir la gerencia de Telefe" , contó Mariana Brey en Socios del espectáculo.

"Discutían sobre un montón de cosas, pero más que nada para ver cual de los dos hablaba más, decía más palabras o presentaba la nota. Algo que parece fuera de lugar cuando la conductora está enferma o pasando un momento complicado de salud", agregó la panelista que aseguró que la producción debió intervenir en el caso.

Qué le pasó a Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa se ausentó de su ciclo Al Barbarossa durante dos días. Aunque las versiones apuntan a un malestar con la producción, los hechos son diferentes.

“Estaba con muchos dolores de cabeza y mareos así que tiene que hacer reposo unos días, se hizo varios estudios y dieron todos súper bien, tranquilidad por ese lado”, contó la prensa Ale Benevento a Teleshow y aseguró que deberá hacer reposo hasta el lunes.

Días atrás, en LAM confirmaron que la conductora había mantenido algunos roces en su programa. Al parecer, la actriz se rehúsa a tratar temas policiales en su ciclo, tópicos que atraen el rating.

"Georgina se disfrazó de Pachamama para arrancar el programa. La producción la mandó a cambiar y arrancaron con policiales. Georgina re caliente revoleó el disfraz", contaron en LAM.

"No le gusta a ella hablar sobre eso, no se siente cómoda. Me hablaron también de su experiencia personal (por el asesinato de su marido, Miguel Vasco Lecuna)”, agregó luego Marina Calabró.