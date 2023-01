A casi tres meses del estreno de Gran Hermano 2022, los participantes más queridos a veces pasan a ser lo más odiados en tan sólo días por cómo actúan o dicen. Este el caso de Alfa, uno de los hermanitos más ‘’veteranos’’ y polémicos, por sus pensamientos contrariaros a la actualidad.

Durante esta semana en El Debate, recibió el repudio de muchos fanáticos de Gran Hermano, a causa de sus comentarios homofóbicos y ahora, por sus dichos gordofóbicos. Los participantes de la casa, se preguntan como que siempre llega a placa, termina siendo salvado.

El ‘’bullying’’ causado fue a uno de los participantes, respecto al físico de Ariel y cómo se maneja dentro de la casa, es objeto de burla siempre de Alfa, por lo que la fan número uno de él, Daniela Iglesias, en su momento había dicho que era ‘’la futura mujer de Alfa’’, estando presente siempre a las galas de nominación y en las de eliminación. Sin embargo, esto se terminó.

Completamente decepcionada, hizo un descargo desde un grupo de Facebook, llamado ‘’Gran Hermano 2022’’: "Soy vieja, soy re gorda... Lo re bancaba a Alfa porque ahí adentro más de uno lo ninguneaba, lo trataban mal por tener 40 años más que el resto, pero lo que dijo de 'chapar es lindo pero no con una gorda deforme' fue horrible".

Y continuo triste y enojada: "A mí no me molesta ni me ofende, pero conozco personas de todas las edades que son gordas y la pasan muy mal por la discriminación y por la salud. Si bien nunca fue mi ídolo, pero sí uno de mis favoritos dentro de la casa, hoy por hoy me decepcionó como persona, lamentablemente.", cerró.

Alfa cada día va decayendo en las redes sociales, ya que casi no recibe apoyo, de ser de vuelta mandando a placa, seguramente no se salve en esta ocasión.