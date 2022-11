Mora Jabornisky fue la tercera eliminada en la casa de Gran Hermano y quien recibió el escarnio de los seguidores del reality por su actitud dentro de la casa.

La joven de 21 años es de Misiones, estudiaba ingeniería civil y, antes de entrar a la casa, aseguró que estaba en una relación abierta con su pareja.

Su historia familiar es también muy dura y ella misma contó que su mamá murió cuando era muy chica y que su papá volvió a formar pareja con Cristina, a quien ella adoptó como su mamá. Luego de esta incorporación en su familia, su padre falleció de un infarto y con su hermana quedaron al cuidado de su madrastra.

Gran Hermano: así era el look de Mora antes de entrar a la casa

Gracias a su manera de manejarse en el juego, fue la elegida por el público para dejar la casa porque fue tildada como una "traidora" por oscilar entre los diversos grupos que se formaron en Gran Hermano.

Gran Hermano: así era el look de Mora antes de entrar a la casa

Su look también fue transformándose a lo largo del tiempo y, según mostró en su cuenta oficial de Instagram, antes usaba su pelo más largo.

¡Irreconocible!

Gran Hermano: así era el look de Mora antes de entrar a la casa

La denuncia de la mamá de Mora, tras su salida de Gran Hermano

Mora Jabornisky salió de la casa de Gran Hermano en medio de un fuerte repudio en redes sociales. Esta "bronca" generalizada provocó la reacción de la familia y fue Cristina quien decidió salir a defender a la jugadora.

"Creo que a mi hija la están castigando por su estilo. A ella la juzgan por su apariencia física", dijo en "A la Barbarossa".

Mora, la tercera eliminada de la casa de Gran Hermano.

"Es uno de los motivos por el que dejé de leer notas y comentarios de notas. La gente me escribía a mí para decirme que mi hija es 'un hombrecito' o 'que se defina'. Me parecieron mensajes muy violentos, desubicados", explicó luego la mamá de Mora. "Mi Instagram no es público pero en Facebook y Twitter hay personas que se tomaron el tiempo de buscarme y escribirme mensajes en contra de ella", agregó.