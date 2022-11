Gran Hermano: la mamá de Mora hizo una fuerte denuncia tras su salida

Gran Hermano tiene un nuevo eliminado, se trata de Mora, quien el domingo por la noche debió abandonar la casa más famosa del país.

Tras su salida, Cristina, su mamá, hizo una contundente denuncia en "A la Barbarossa". "Creo que a mi hija la están castigando por su estilo. A ella la juzgan por su apariencia física", arrojó a la mujer, asegurando que por esa razón quedó fuera del reality de Telefe.

"Es uno de los motivos por el que dejé de leer notas y comentarios de notas. La gente me escribía a mí para decirme que mi hija es 'un hombrecito' o 'que se defina'. Me parecieron mensajes muy violentos, desubicados", explicó luego la mamá de Mora. "Mi Instagram no es público pero en Facebook y Twitter hay personas que se tomaron el tiempo de buscarme y escribirme mensajes en contra de ella", agregó.

Mora, la nueva eliminada de la casa de Gran Hermano

La participante quedó en primer lugar como la más votada para salir del reality. Con un total de 60.07% contra un 39.97% de Juan, Mora fue la tercera eliminada de Gran Hermano y lo hizo con un profundo llanto.

Ya lo habían adelantado en el debate, y durante la semana, los participantes manifestaron su deseo de que Mora se fuera de Gran Hermano. Las estrategias parece que no les están funcionando como ellos quieren.

La semana pasada, Agustín, Mora, Daniela, Alfa y Juan, quedaron nominados. Romina, quien tenía el liderazgo de la casa, usó su estrategia y salvó Daniela, creyendo que ella tendría menos apoyo y que Mora podría salvarla el público, ya que creía que tenía mayor empatía con ella que con el resto de los otros jugadores nominados.

De los cuatro en placa que votó el público para que salieran, Alfa fue el que menos voto tuvo entre Agustín, Mora y Juan. Con una votación de 6.72% en su contra, Walter, conocido como Alfa, fue el primero en salvarse y desempacar su valija, pues el público de dio el apoyo para que siguiera en el reality.

Alfa se mostró muy agradecido con el público que lo ayudó para continuar dentro del reality. "Sé que afuera hay gente de real".