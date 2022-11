Gran Hermano cambia sus reglas: el sorpresivo anuncio que hizo Santiago del Moro

Gran Hermano no para de sorprender. Esta vez, Santiago del Moro fue el encargado de leer un comunicado de la producción del programa durante El Debate. En el mismo, se revelaba un detalle que cambiará de forma radical las reglas del juego de esta semana. Dentro de un sobre plateado anunciaron que hubo una nominación espontánea y en el dorado el mensaje fue clave.

"En la prueba de mañana, país no habrá liderazgo. ¡Habrá doble liderazgo!", dijo el conductor. Esto modificará sustancialmente la dinámica del reality más famoso, ya que en la prueba de este martes habrá dos líderes que se tendrán que poner de acuerdo para salvar a un solo compañero. Dichos participantes tendrán inmunidad en esta semana y además tendrán que elegir a un solo participante para que no entre en la placa de nominados.

Hace pocos días un video que se hizo viral en Tik Tok, mostraba como supuestamente los chicos de Gran Hermano tienen un celular escondido dentro de la casa. Esto despertó sospechas entre los televidentes. "No encuentro el celular", se lo escucha decir a Maxi mientras se acerca a la barra, al mismo que Romina ponía la mesa y luego cambió de tema.

Gastón Trezeguet en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, se refirió al tema. "En las redes hay una gran distorsión. No puedo entender que hay gente que piensa que adentro de la casa hay un celular. Adentro de la casa a los micrófonos, cuando hay que cambiar la batería, algunos participantes le dicen ‘alcanzame el celular’, como yo a algunos palitos de chocolate les llegue a decir ‘pasame los puchos’. Si ves un recorte y ves que alguien dice ‘pasame el celular’ arman un revuelo fuera de contexto que no tiene nada que ver. Se arma un mundo en las redes”, sentenció de esta manera para negar de forma rotunda el rumor.

