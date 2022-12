Ayer lunes, por la noche se emitió la gala del súper repechaje de Gran Hermana 2022, en dónde ingresaron, Agustín, Daniela y La Tora, ya que quedó una plaza disponible, luego de la expulsión de Juliana. ‘’Pestañela’’, fue la primera en ingresar y como lo prometió, comenzó su venganza hacía los que la traicionaron, tales como Coti y Thiago.

Daniela y Thiago, tuvieran una breve historia de amor dentro de la casa, pero al parecer para el joven de 19 años no fue tan importante porque le tocó ser líder semanal, decidió no quitar a su ‘’novia’’ de la placa, lo que la llevó a quedar eliminada en la nominación, además de que en reiteradas ocasiones no habló muy bien de la chica.

‘’Pestañela’’, o ahora llamada por el público como‘’Vengañela’’, al ingresar a la casa, fue recibida en brazos de Romina y Julieta, que no la soltaban por nada y quién quiso sumarse al fundido abrazo, fue Thiago, que, a las miradas de sus compañeros, sorprendió esta actitud. Sin embargo, quedó perplejo al ser totalmente ignorado por la morocha.

Ya dentro de la casa, Daniela tomó la decisión de ser desafiante e irónica con él, mientras que Thiago la miraba, ella no lo registraba. Además, cuando la joven, le preguntó si la había extrañado, él contestó inmediatamente que sí, aunque ella le respondió que no le creía.