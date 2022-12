Coti se convirtió en uno de los personajes más polémicos dentro de Gran Hermano por su marcada estrategia que generó adeptos y detractores dentro de la casa.

Cristian U, ex ganador de Gran Hermano, analizó su jugada y le manifestó su apoyo a la correntina. "Hoy se la considera una villa o una heroína. El problema de Coti es cómo encara las cosas. Pero la realidad es que la jugada es espectacular. Se expone en todo, va a buscar todo. Me parece que es muy buena jugadora pero no la están apoyando en la casa", dijo el ex ganador.

"Están hablando mucho del tema de las amistades. Si bien entendemos que Gran Hermano tiene un sólo premio de 15 millones, es para uno solo. Me parece que se lo que se tiene que hacer es jugar y las amistades, las tenemos afuera. En todas las ediciones de Gran Hermano han quedado muy pocos amigos", reiteró.

Polémica en Gran Hermano: el comunicado de la familia de Coti por una frase de La Tora

La familia de Coti Romero compartió un comunicado en el que repudian el tratamiento y las burlas que recibe su hija en redes sociales.

Todo se desató cuando La Tora subió un flyer en sus redes haciendo campaña por reingresar a la casa junto a Daniela, para desplazar a la jugadora.

La campaña que desató el enojo de la familia de Coti, de Gran Hermano.

"Hemos tenido que ver cómo los participantes estos días han subido capturas a sus Instagrams de imágenes editadas y deformadas de Coti burlándose de su aspecto físico", dice la carta que los padres de Coti subieron en la cuenta oficial de la participante.

El comunicado de la familia de Coti.

"Estamos sumamente decepcionados de que no les importe nada con tal de meterse en esa casa, repito, pueden estar de acuerdo con su juego o no, pero hay límites que no deberían pasarse", agregaron.