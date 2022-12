La tremenda pelea a los gritos entre Coti y Julieta: "Esto es gran hermano, no grandes amigas"

La última gala de nominación, un grito desde afuera y la eliminación de Daniela Celis dejó a la casa de Gran Hermano en guerra. Julieta Poggio y Romina Uhrig cruzaron fuertemente a Coti Romero, a quien acusan de "traidora" y votarlas. La discusión fue en aumento y tuvieron que separarlas.

Cómo se vivió la pelea entre Coti, Julieta y Romina en la casa de Gran Hermano

El pasado martes 20 de diciembre, los jugadores se encontraban cenando todos juntos cuando comenzaron a hablar de las votaciones. Romina Uhrig le preguntó a Coti Romero si alguna vez la había votado, quien en principio no respondió pero sonrió y afirmó que lo haría si el juego lo pide. "Eso habla como persona, para mí", dijo Romina.

"Bueno, Romi, yo no las he votado pero si algún día tengo que votarlas lo haría y no me importa si me decís que afuera no me querés ver. Para mí esto es un juego¨, respondió la correntina.

En ese momento, Alfa quiso bromear y lanzó un "Coti traidora". "No, traidora no soy porque nunca las voté" respondió Coti.

A lo que Romina, atenta, sentenció "Está bueno que lo digas porque habías dicho que nunca nos ibas a votar".

De pronto, Julieta, que hasta el momento había estado callada, exclamó; "¡Sos una mierda!". "¡No! ¡No! ¡Esto es un juego, boluda!", le gritó Coti. "Entonces andá a hacerte amigas afuera", le tiró recordándole que estaban en un reality donde el juego y las votaciones entre los participantes son esenciales.

"¿¡Qué te pasa!? ¿¡Qué te pasa!?", le dijo Julieta. "¡Vengo a jugar!", respondió Coti. "Ya sabemos que venís a jugar! A vos te gritan traidora todos los días!", le gritó Julieta a Coti sin rodeos. "Ya nos dimos cuenta cómo sos. No tenés que aclarar a cada rato que venís a jugar", arremetió.

"No sabía que esto no era un juego", le retrucó la correntina. "No sabía que estaba bueno nominar amigas", sentenció Disney. "Ustedes confunden las cosas. Yo traidora no soy", reiteró Coti. "Quedaste muy mal", acotó Romina.

"Si querés hacer amigas andá a hacer casting en el teatro, porque la verdad esto es un chiste. Yo entro en la pieza y ustedes se quedan calladas. La gente lo ve todo y lo decidirá", dijo Coti, y recordó que días atrás alguien del exterior también gritó "Romina traidora".

"¡Dejá de gritar!" le sentenció Julieta a lo que Coti arremetió "¡Dejá de gritar vos!".

"¡Vayan a jugar a la granja amiga. Nunca vieron Gran Hermano. Avísenle cómo se juega Gran Hermano!", seguía gritando Coti, mientras Romina viendo que la situación podía escalar a otro tipo de episodio más violento optó por agarrar a Julieta y llevarla al patio para cortar la discusión en seco.