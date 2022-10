Gran Hermano: el video de Juliana y Coti, a los besos

La casa de Gran Hermano se pone cada vez más picante y los hermanitos demuestran sus alianzas y afinidades.

Juliana Díaz fue una de las primeras en formar pareja dentro del reality junto a Maxi pero también sorprendió por su acercamiento con Coti, la oriunda de Corrientes.

Tan es así que en las redes se hizo viral un video en el que Coti y "Tini" aparecen abrazadas en la cama, haciéndose mimos. La morocha se acercó a la joven cuando percibió que estaba triste y decidió hacerla reír con sus arrumacos.

Quién es Coti, la víctima del complot en Gran Hermano

Durante la gala de eliminación del miércoles, el grupo de "Los monitos" en Gran Hermano decidió hacer un complot para votar a Coti y Alexis en el confesionario.

Juan, Martina y Nacho se unieron para esta estrategia que no les salió como pensaban y los ubicó como los tres primeros candidatos a abandonar la casa el próximo domingo. Coti es de Corrientes, tiene 20 años y conforma la segunda pareja de la casa con Alexis, "El Conejo".

Coti, la víctima del complot en Gran Hermano

Sin embargo, durante la presentación en el reality reveló que "conquistar" será parte de su estrategia. "No me molesta que la gente en la casa me mire, quiero ser la protagonista. Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y generar rivalidad", dijo antes de ingresar. "Me presenté en once certámenes de belleza y no perdí en ninguno" contó.