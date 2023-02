Julieta Poggio pasó de ser la reina de Gran Hermano a una cuestionada plebeya por algunos de sus dichos dentro de la casa.

Esta vez, "Disney" contó que había realizado una fiesta clandestina junto a su novio en 2020 y esta anécdota no logró la aceptación de los seguidores del reality.

“Había, de verdad, 500 personas. Entró la Policía en la casa y empezaron a sacar a todos. Yo lloraba”, contó la participante de Gran Hermano que inmediatamente fue criticada en Twitter.

"Julieta contando que bb lucca hizo una fiesta clandestina con 500 personas en plena cuarentena", fueron algunos de los comentarios. "A mi me costó 7 meses sin trabajar y 1 año sin poder viajar a ver mi familia pero ella en tono gracioso cuenta q hizo una CLANDESTINA, cada vez peor esta mina", dijo otro antes de que se conociera que fue Ariel el último eliminado.

Además de los comentarios de repudio, los seguidores también se enfocaron en Ariel, quien le insistió para que amplíe la información. "Me copa Arie haciendo que hable del tema", dijeron "Juli no cuentes más nada, sos demasiado sincera", agregaron.

La mamá de Julieta de Gran Hermano denunció amenazas

Patricia, mamá de Julieta Poggio, contó en la gala de eliminación de Gran Hermano que hackearon el celular de su hija y están recibiendo amenazas.

"A Juli le hackearon su celular y esa persona estuvo amedrentado contra nosotros", contó la mujer en vivo. "Quiero que la gente entienda que sobrepasaron un límite que esto es un juego y que me gustaría que no se metan con gente que no le hizo daño a nadie".