Gran Hermano: La Tora se puso celosa de Camila al notar un acercamiento con Nacho

La tercera pareja en formarse en Gran Hermano 2022, fue ‘’La Tora’’ y Nacho Castañares, luego de Maxi y ‘’Tini’’, finalmente Coti y El Cone. Sin embargo, los primeros celos ya se hacen notar y al parecer la tercera en provocarlo fue Camila Lattanzio por lo que Lucila no pudo evitar sentir molestias al notarlo el acercamiento.

Como en cada noche de gala de nominación se presentan diferentes vídeos sobre cómo van viviendo los participantes dentro de la casa más famosa, Santiago del Moro, conductor del ciclo, mostró un clip de Alfa hablando con Julieta sobre un arreglo que hicieron los jugadores, para divertirse con diferentes chismes mientras disfrutaban de la tarde veraniega y la pileta.

En las imágenes se lo ve a Alfa contándole a Julieta que vio como La Tora se puso celosa de Camila, ya que los participantes estaban jugando en la pileta: "No tenes idea como se calentó Tora y mal", expresó Alfa.

La Tora y Nacho de Gran Hermano 2022

Y continuó: "Estaba Camila jugando conmigo y estaba Tora con Nacho y estaba el primo. Jugamos una carrera con Camila y Nacho estaba mirando y Tora estaba mirando. Entonces ella le dice a Nacho '’te juego una carrera Nacho’' y se enojó mal porque Nacho fue y la abrazo y Tora no le dio bola", aseguró Walter ‘’Alfa’’.

Luego, en los siguientes clips muestran a que lo se refirió Alfa y se puede observar a Nacho acercarse a La Tora y preguntarle: "¿Qué te pasa, Lucila?". Cortante y fría, Lucila le contestó: "Nada".

Muy curiosa ante la situación, Julieta comentó: "Yo en un rato voy y me siento ahí a ver si me dicen algo", finalmente no sucedió nada de lo que esperaban los jugadores y ‘’Disney’’, desilusionada por no tener le chisme esperado le dijo a Alfa: "No hay chisme".

