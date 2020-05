Con lujos de detalles, Juana Viale reveló que su hija le da clases de perreo

Juana Viale entrevistó a Lali Espósito por videollamada en "Almorzando con Mirtha" y confesó que Ámbar le da clases de perreo. Así es, la nieta de 'la Chiqui' de 38 años se quedó encantada con la actriz por su habilidad a la hora de perrear y contó que quien le está enseñando a hacerlo es si hija mayor.

"¿Cómo moves el 'totó' así? Re bien, A mi no me sale", le preguntó la conductora de los programas de Mirtha Legrand a la exitosa cantante de 28 años, quien le respondió con total humor a través de la comunicación telefónica: "Mi crianza en Parque Patricios, perrear fundamental, es algo que se parende de chico".

"Ámbar me da clases de perreo, posta lo digo. No es fácil porque tenés que mover los cachetes de la cola. No es fácil", manifestó la hermana de Ignacio Viale y la novia de Santiago Mocorrea agregó: "No, no es fácil, siempre me gustó mucho bailar y eso invita a que te entregás, de pronto un día descubrís que te salen este tipo de pasos". "A mi me sale más fácil si pongo el pie arriba de un escalón, estoy contando todo", finalizó Juanita.