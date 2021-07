La Academia: Marcelo Tinelli confirmó que Mar Tarrés quiere volver tras su renuncia

El escándalo de Mar Tarrés con su coach, Judith Kovalovsky sigue sumando episodios. Esta vez, Marcelo Tinelli se refirió a la polémica renuncia de La Academia y aseguró que la influencer quiere volver.

"La Chipi va a ser la reemplazante de Sofía Jujuy Jiménez, fracturada. Esta mañana renunció, me dejó 8 ó 10 audios en el Instagram, Mar Tarrés renunció al certamen”, ironizó Marcelo Tinelli.

Luego, actualizó la información y aseguró que la influencer quiere regresar. “Y me acaban de avisar que llamó Mar Tarrés recién que pide volver. Señoras y señores, no sabemos", disparó el conductor.

Horas antes de este anuncio de Marcelo Tinelli, Mar Tarrés hizo un fuerte descargo en sus redes. "El viernes yo había hablado con la producción y se aclaró que ni ella ni yo nos íbamos a quedar sin trabajo. Pero al otro día ella salió a inventar que fue despedida y la prensa salió a atacarme a mi ", comenzó la artista.

El descargo de Mar Tarrés tras su renuncia.

Luego agregó: "Me aguanté y me callé muchas cosas para que ninguna de las dos perdamos el trabajo . Todo arreglado ya saben que esa noticia no era cierta! Gracias a todos los que me bancaron los quiero mucho", dijo.

La fuerte denuncia de Mar Tarrés contra su coach

El domingo Mar Tarrés hizo expresa su decisión de renunciar a La Academia. "Es una mujer con mucha influencia en Canal Trece por su pareja. Es muy soberbia, autoritaria y cree que todos les tenemos que chupar las medias por el poder que ella tiene. Si no ensayábamos al horario que ella quería se enojaba", dijo sobre su coach Judith Kovalovsky.

"Exploté y hablé con la producción y renuncié porque no aguantaba más. Ellos me dijeron que me quede que me cambiarían de coach pero la verdad con tanto medios mintiendo y cubriéndola porque es la mujer del dueño de Polka no puedo seguir porque me duele que digan que la dejé sin trabajo, yo no soy como ella. Me voy yo antes de que digan eso. Que vuelva ella y que pongan a otra persona en mi lugar", disparó.