Cynthia Aller fue la primera eliminada de Gran Hermano 2016 pero su historia no pasó desapercibida.

La morocha formó parte de la edición en la que resultó triunfador Luifa Galesio y también participó Ivana Icardi, la hermana de Mauro.

Cynthia Aller aseguró que fueron las mismas mujeres la que decidieron eliminarla de la casa de Gran Hermano y destacó que, en ese entonces, las que salían eran siempre las chicas. "Todas mis compañeras mujeres fueron por mí en la primera placa. Era una época en la que las mujeres siempre salían primeras de Gran Hermano, como que estábamos más desprotegidas", dijo Cynthia en Teleshow.

Cynthia Aller, participante de Gran Hermano 2016

Aller también asumió que el encierro no es como lo esperaba, a pesar de su anhelo de pertenecer a los medios. "En mi estadía en la casa comencé con algo que desconocía, y con el tiempo supe que eran ataques de pánico, que hasta el día de hoy me acompañan. El encierro no es para cualquiera, y menos la exposición", disparó.

Cynthia Aller, participante de Gran Hermano 2016

La crucial decisión de entrar a Gran Hermano: "Descubro que mi ex esposo era infiel"

La historia de Cynthia Aller es particular, por el momento en el que decidió ingresar a Gran Hermano.

La morocha eligió dar este paso cuando descubrió que su marido le había sido infiel. "Unos meses antes de ingresar a la casa descubro que mi exesposo me era infiel, pero no con una: con quien podía. Sin pensarlo le di para adelante, porque era eso o quedarme en casa llorando por cornuda", disparó.

Cynthia Aller con su nueva pareja y su hija.

Tras su salida de Gran Hermano, Aller aseguró que recibió propuestas diversas, pero actualmente mantiene una vida alejada de los medios. "Cuando salí de GH tuve muchas pero muchas propuestas laborales: como modelo, para hacer teatro y hasta conducir programas. Pero yo estaba lidiando con ataques de pánico y la exposición no iba de la mano con mi salud, así que rechacé todo y me enfoque en cuidarme yo, por encima de todo lo demás.