La insólita declaración de El Loco Montenegro: "El sueño de mi vida es robar un banco"

Invitado al programa Intratables, ahora conducido por Alejandro Fantino, El Loco Montenegro participó de la mesa junto a otros deportistas y sorprendió con sus declaraciones.

El ex basquetbolista de la NBA, que participó en la última edición de MasterChef, fue presentado como un Rockstar. Con una campera de cuero bordó, de cuello smoking y con estampado simulando manchas de pintura, hizo honor a su presentación y entre sus historias de vida, relató que su sueño es robar un banco: "El sueño de mi vida es robar un banco y lo digo en serio" y agregó: "Ladrón que le roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón".

Su primera incursión en la charla fue para decir, de forma tajante que no acepta que lo obliguen a nada, refiriéndose a la vacuna por el COVID: "No estoy en contra de la vacuna, pero con mi cuerpo hago lo que yo quiero" y con ese puntapié inicial dio a conocer cómo es su vida: "Lo material lo perdí, pero lo puedo recuperar" y recordó una charla que tuvo con un entrenador: "Un gran maestro un día en un time out me dijo: ¿sabés qué pasa?, vos crees que estás loco y esa es la mentira más grande de tu vida. Lo que pasa es que vos vas de lo sublime a lo ridículo". El deportista de 54 años, confesó reflexivo: "Me di cuenta que tenía razón".

Para dar más datos sorprendentes de su vida, Hernán, tal su verdadero nombre, contó que vivió en la montaña y ahora en un hostel en Palermo: "Amo la vida, hago lo que puedo. Vivo de una forma muy particular desde hace un montón de años. No concibo ciertos estamentos o sistemas de vida. No me gusta la cosa sistemática, no me gusta que me digan cómo tengo que vivir".

Ante la absorta mirada del resto de los invitados, Fantino lo interrumpió con una pregunta: "¿Trabajarías en un banco de gerente?",

"Lo robaría. Es el sueño de mi vida robar un banco. Lo digo en serio". Y se justificó con la trillada leyenda "ladrón que le roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón", confesó.

Los invitados no podían creer lo que escuchaban y se mostraban hipnotizados por los dichos de El Loco, quien aún tenía más para decir: "No aceptaría ni un sueldo de 850.0000 pesos teniendo que cumplir un horario. Me suicido. Me doy un chumbazo. Yo vivo en el Soho, pago 2,50 en el Hostel que vivo, pago mis impuestos y como", siguió.

"¿Qué vas a comprar?", dijo en referencia a tener cosas materiales y en ese momento contó una sorprendente anécdota que vivió en su auge como deportista: "viví en Arabia, donde me quisieron comprar. A mi no me compra nadie. Si tengo que pedir, pido y lo hice, pero comprarme por plata,¡ olvidate! seguí caminando man. Conmigo no. Me ofrecieron millones de dólares para jugar al basquet. No. olvídalo. Yo hago de mi vida lo que quiero", agregó.

Para rematar, Hernán, acotó: "Yo jugué donde tenía que jugar, Me gané la plata donde me la tenía que ganar, bien ganada, cagándome a trompadas pero de esa forma si. Pasé problemas pero eso no tiene nada que ver con ceder ante ciertas circunstancias".

"A mi un árabe me dijo: cuánto vale tu vida. Flaco ¿me estás jodiendo? ¿Estás loco? Tengo hijos, familia. Tengo vida".

Para finalizar, Alejandro le preguntó si pensaba en la vejez? y la respuesta fue la esperable:

"¡Qué voy a pensar!" exclamó y agregó: "hace años le vengo diciendo a mucha gente que proyecta: dejen de proyectar, no proyecten un carajo, vivan hoy. Yo no proyecto una mierda de nada, yo hoy estoy acá. ¿Qué tengo que pensar en mañana? ¿qué es mañana? No existe", dijo y concluyó: "Si no tengo qué comer, me lo tendré que rebuscar".

La fuerte confesión del Loco Montenegro de MasterChef: "Fui cocainómano"

Hernán "Loco" Montenegro, el ex basquetbolista de la NBA logró cautivar al público en su paso por MasterChef. Su historia, para algunos desconocida, es igual de cautivante que su presencia. El ex deportista fue el primer argentino en ser elegido en el draft de la NBA pero tuvo un pasado oscuro que no tiene problemas en revelar.

"Soy cocainómano. Hace ya 25 años que no consumo. Ya tengo antecedentes", y agregó: "Venía de un año de consumo permanente hasta que empecé a sentir vergüenza y dije: 'o paro o me mato'. El hecho de ver a mis hijos que se daban cuenta. Sos tóxico para vos mismo y para todos los que me rodean. Estaba destruyendo la vida de mis hijos y la de mi ex mi mujer. Se te rompe tu matrimonio. La vida de un adicto hace que todo lo que rodeás se destruya", confirmó el Loco Montenegro.

