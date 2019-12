La lapidaria frase con la que Marcela Tauro defenestró a Benjamín Vicuña

La polémica de Pampita con su ex niñera dejó tela para cortar y en Intrusos reavivaron el famoso tema del motorhome y la presunta pelea que Ardohain habría tenido con Benjamín Vicuña y la China Suárez en ese entonces.

Por este motivo, Marcela Tauro se refirió al actor y lo defenestró: “Yo tengo una teoría, porque sino no caigamos en que Pampita es temperamental, yo creo que él, Vicuña, tiene una personalidad que hace que las mujeres…las altera”.

Luego, agregó: “Yo creo que hace ese jueguito. Porque con esa cara de bueno, de santo, es el típico que te vuelve loca. Ustedes fíjense que la China también, cuando salió a contestarme a mí cuando estaba en pleno quilombo con él. Me parece que genera esa cosa de buenito y no sé qué, porque si no Pampita queda como una loca”.

¡Durísima!